Tuttosport riporta le parole di Pierre Mbappé, zio e consigliere dell'attaccante classe '98 del Monaco Kylian, che si è soffermato sui motivi della recente esplosione dell'astro nascente del calcio europeo e sui suoi obiettivi per il futuro. "I suoi modelli di riferimento sono Ronaldo, Trezeguet e Neymar. In passato, ha studiato tanto Zidane e Trezeguet. Tra gli italiani, ha sempre ammirato Buffon e Pippo Inzaghi".



Sul prossimo incrocio con la Juve: "Non ha avuto bisogno di studiarla, Kylian segue regolamente i bianconeri da anni, ben prima del sorteggio. Guarda ogni settimana i match della Juventus, del Barcellona, del Real Madrid, del Chelsea. Una possibilità per il futuro? Sì, la Juve come le squadre di Manchester, il Real Madrid, il Barcellona, il PSG... In futuro possono diventare tutte opzioni, nel calcio non si sa mai, ma mio nipote gioca già in una grande squadra e nel Monaco sta benissimo. Quando sarà ora, se ne parlerà in famiglia".



Ancora sulla Juve: "Kylian ne apprezza la storia, il palmares, la mentalità e l'abilità nel difendere da squadra. Oltre alla capacità di vincere negli anni puntando pure su talenti giovani alla Pogba, Morata, Dybala. E poi stima tantissimo Buffon, un'istituzione mondiale. Non mi sorprenderebbe se mercoledì gli chiedesse la maglia".