. Questa è unac’è calcio per tutti i gusti e a ogni ora. Chiude solo la Bundesliga,Noi abbiamo scelto queste partite.Potrebbe essere decisiva per Gattuso, che allena una squadra in crisi, ma è molto interessante anche sull’altro fronte, per il debutto allo “Stirpe” di Baroni che col Frosinone ha esordito a Udine con un pareggio.Per Ranieri e il suo Fulham è una partita fondamentale. Ultimo in classifica, deve cominciare a vincere se vuole agganciare la zona-salvezza. Per salvare la sua nuova squadra, il tecnico del Testaccio deve ripetere l’impresa di Leicester.Per le partite delle 15 in Italia abbiamo scelto quella di Bergamo perché per la Juve è sempre un campo difficile da conquistare. L’Atalanta deve riprendersi dopo la sconfitta col Genoa.Dopo la clamorosa vittoria a Stamford Bridge, il Leicester ci riprova contro il City che non può farsi scappare il Liverpool, impegnato alla stessa ora con il Newcastle di Rafa Benitez.Alla 18 si gioca anche Torino-Empoli, ma la gara dell’Olimpico si fa preferire per la difficile situazione (anche ambientale) della Roma. E’ uno scontro diretto per l’Europa League.Spalletti è alla ricerca della vera Inter, Ancelotti deve vincere per non perdere di vista la Juventus.------------Gli abruzzesi vogliono i 3 punti per puntare al 2° posto del Lecce, i veneti per entrare in zona play-off.Hanno gli stessi punti, è un derby che incide nella corsa verso la promozione.La Juve per il record dei punti nel 2018, la Samp per la corsa all’Europa.E’ la nostra preferita fra le 7 gare in programma alle 15. La Lazio punta decisa al 4° posto, il Torino ci prova.Gli Spurs sono in corsa per il titolo inglese e devono vincere.Ancelotti chiude l’anno contro il suo allievo Pippo Inzaghi, in chiara difficoltà col suo Bologna.Stili di gioco profondamente diversi. Per i Reds è un duro ostacolo l’Arsenal: Emery vuole fermare la cavalcata di Klopp.I rossoneri non possono perdere altri punti a San Siro, ma anche la Spal ha bisogno di ossigeno.----------------Padalino nella sua Foggia sfida una grande della B.A Sarri serve una vittoria contro una formazione di medio bassa classifica.Vale un pezzettino di Serie A.Gabbiadini da una parte, impegnato nella lotta per la salvezza, l’armata di Guardiola dall’altra.Sfida di vertice con obiettivo 2° posto.Da verificare la reazione dell’United al post-Mourinho.Sono tutt’e due in fondo alla classifica: vietato perdere (ma anche pareggiare...).I liguri devono prendere i 3 punti contro la seconda in classifica per entrare nella zona dei play-off.-----------------------E’ uno dei derby di Londra e Ranieri non può perderlo.Testa-coda inglese. Pochettino è favorito.--------------Ancora Gabbiadini e ancora Sarri. E’ calcio inglese, ma con un tocco italiano.-----------E’ la partita più attesa della stagione inglese. In palio c’è un bel pezzo di Premier League.Riprende la Liga con una trasferta non semplice per il Real, che deve vincere per tornare in corsa: il Villarreal deve uscire dalla zona-retrocessione.------------Il sogno delle due squadre è un posto in Europa League.Si gioca per la Coppa. Nettamente favoriti gli Spurs.L’obiettivo è non farsi risucchiare in fondo alla classifica.-----------Un passo falso e il Valladolid rrischia di entrare in zona-retrocessione.Vale sempre la pena vedere l’United all’Old Trafford.Distante dal primo posto in Premier, per i Blues la Fa Cup è un grande obiettivo.Stesso discorso per i Gunners di Emery.Sembra scontato per gli andalusi sul campo dell’ultima in classifica.--------------Il Villarreal non può perdere punti, la classifica è un problema serio.Guardiola punta anche alla Coppa.In questo momento, l’Atletico è secondo e il Siviglia terzo: è il primo grande scontro di vertice del 2019 spagnolo.Solari non può perdere altro terreno.La capolista contro una delle sorprese della stagione della Liga.