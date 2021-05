Il 13 maggio è un giorno dolceamaro per due grandissimi campioni che hanno vestito la maglia della Juventus. In questa data, in due anni diversi, hanno segnato il loro ultimo gol in bianconero sia Roberto Baggio che Alessandro Del Piero.



Baggio nel 1995 trasformava il calcio di rigore che apriva la strada al poker con cui la Juve di Lippi sconfisse il Genoa a Marassi.

Del Piero nel 2012 da fuori area segnava il raddoppio allo Juventus Stadium contro l'Atalanta nel match che poi finì 3-1 e soprattutto vide la standing ovation d'addio di Alex.