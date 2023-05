Festa scudetto rinviata per il Napoli e lotta per la zona Champions League sempre più avvincente. La Serie A non si ferma e tra mercoledì e giovedì si gioca la 33esima giornata, che potrebbe scrivere la storia del campionato. Spalletti e i suoi dopo il pareggio contro la Salernitana potrebbero avere la certezza matematica del primo posto già prima di scendere in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, ma giovedì sera saranno comunque favoriti sulla lavagna scommesse per il successo a 1,78. Tra le squadre in lotta per le prime quattro posizioni la Roma è quella che rischia di più nella prossima giornata, per le tante assenze e soprattutto perché il Monza sta vivendo un finale di stagione esaltante con 10 punti conquistati nelle ultime quattro partite: per strappare i tre punti, Mourinho e i suoi devono centrare un segno 2 proposto a quota 2,23. Milan e Inter hanno 57 punti come i giallorossi, e prima della semifinale di Champions incrociano la loro strada con due squadre in lotta per la salvezza. Inzaghi deve superare il Verona in trasferta, ma il segno 2 è alto a quota 1,70, più semplice sulla carta invece l’impegno del Milan, proposto a 1,32 a San Siro contro la Cremonese. Più in alto la Lazio è sempre seconda, nonostante le sconfitte contro Torino e Inter, e per evitare sogni di rimonta delle inseguitrici Sarri deve battere il Sassuolo, una delle squadre più imprevedibili del campionato, ma i biancocelesti – che hanno anche la responsabilità di prolungare il più possibile la lotta scudetto – si giocano vincenti all’Olimpico a 1,69. Anche la Juventus deve rialzarsi, considerando che nelle ultime quattro giornate ha ottenuto un solo punto, troppo poco per una squadra che ha anche perso la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: Allegri cerca buone notizie per la classifica e per il morale in vista dell’Europa League: in casa contro il Lecce (ancora non salvo) mira ai tre punti a 1,57. Intanto insegue e spera l’Atalanta, che contro lo Spezia (di nuovo in piena zona retrocessione) potrebbe centrare la terza vittoria di fila a quota 1,39.