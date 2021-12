Se avessimo una macchina del tempo, vorremmo andare avanti di un anno. 365 giorni esatti. 18 dicembre 2022, e magari trovarci a Lusail, città da 250mila abitanti a 20 km da Doha, Qatar. Lì, tra un anno si giocherà la finale del primo Mondiale invernale. La partecipazione dell'Italia non è ancora sicura, tutto passa dagli spareggi playoff. Incrociando le dita per gli Azzurri, scopriamo dieci possibili stelle del prossimo Mondiale.



Scorri la gallery per vedere i 10 talenti alla conquista del Qatar