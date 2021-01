Il coprifuoco imposto a livello nazionale dalle 22 di ieri alle 7 della mattinata di oggi e le raccomandazioni - e in certi casi i divieti all'utilizzo di materiale pirotecnico - non hanno frenato la voglia degli italiani di salutare il 2020 e accogliere il 2021 all'insegna delle tradizioni. E come ogni Capodanno che si rispetti c'è purtroppo da registrare un bollettino di feriti piuttosto preoccupante e anche una tragedia, la morte di un ragazzino di soli 13 anni ad Asti. L'esplosione di un petardo o forse un colpo di pistola, all'interno del campo rom nel quale abitava, hanno ferito in maniera letale all'addome il bambino, giunto in ospedale già in arresto cardiaco e morto poco dopo la mezzanotte. I parenti del ragazzo si sono sarebbero poi resi protagonisti della devastazione della zona parcheggio e di un'area del Pronto Soccorso (foto Ansa).



In una nottata caratterizzata da 229 interventi delle forze dell'ordine, 79 feriti e 23 ricoveri, tra gli episodi più gravi va registrato anche quello che ha come protagonista una donna di 52enne, che si trovava nell'abitazione della madre a Mugnago (provincia di Napoli) quando è stata colpita alla testa da una scheggia metallica partita dall'esplosione di un botto e conficcatasi tra fronte e naso. Episodi simili, con ferimenti più o meno gravi, sono stati registrati anche a Caserta (dove l'esplosione di un mega ordigno ha costretto alla prognosi riservata un uomo di 25 anni), nell'avellinese e in diverse provincie siciliane, con seri danni agli occhi e alle mani per alcune delle vittime coinvolte.