Quando un gol arriva all'ultimo giro di lancette e nessuno se lo aspetta più, dentro una piccolissima porzione di Tempo che appartiene al Destino;. Era Italia-Ungheria 3-2 del 13 dicembre 1931, giocata a Torino. Nelle cronache dei giornali di allora si sottolineava il fatto che il gol di Cesarini arrivò 'dopo 47 minuti e 20 secondi della ripresa', a 10 secondi dal fischio finale perché l'arbitro - lo svizzero Mercet - aveva segnalato un recupero di due minuti e mezzo.- Per Cesarini non era una novità segnare agli sgoccioli delle partite. Gli era già successo - sempre con la maglia della Nazionale - poco tempo prima - il 29 marzo di quel 1931 - in una sfida a Berna, contro la Svizzera, terminata 1-1.al compagno di squadra Costantino, che per primo si era avventato sul pallone. L’oriundo - era infatti nato a Senigallia ed era emigrato con la famiglia a Buenos Aires - al fischio finale venne travolto di abbracci e portato in trionfo non solo dai compagni di squadra, ma anche dai tifosi che avevano scavalcato la rete di recinzione e invaso il campo.- Gli ungheresi erano costernati, sgomenti e annichiliti. Se la presero con l'arbitro, avanzando il sospetto che la partita fosse in realtà finita. E questo - lo sappiamo - continua ad accadere. Fermi tutti, però:. L’Ambrosiana quella domenica vinse 2-1 grazie ad un gol realizzato a pochi secondi dalla fine dall’ala destra Umberto Visentin, attaccante trevigiano noto anche come Visentin III, per distinguerlo dai fratelli Giuseppe e Gino., tramutando il 'caso' in 'zona', probabilmente riferendosi alla terminologia del Bridge, dove essere 'in zona' vuol dire avere chiuso una manche.- Nel corso del tempo la 'Zona Cesarini' ha travalicato l'ambito calcistico e. Merita sicuramente qualche riga il protagonista della nostra storia: Renato Cesarini era davvero un fuoriclasse, uno dei migliori giocatori della sua epoca.. Il suo acquisto fu il colpo di quegli anni. Fu il compagno - un altro oriundo - Mumo Orsi a convincere la Juventus a farlo venire in Italia. Cesarini aveva uno stipendio di quattromila lire al mese, una cifra spaventosa per l’epoca. Quella era la Juventus capace di vincere - dal 1931 al 1935 - ben cinque campionati di fila con Cesarini sempre tra i protagonisti.. Amava la bella vita, era estroso, bizzarro nel vestire - spesso in vestaglia, sempre con clamorose cravatte colorate - frequentava night e bordelli con ammirevole disinvoltura, fino alle prime luci dell'alba, salvo poi presentarsi all'allenamento ancora col vestito da sera. Una volta comprò una scimmia e la portò con sé ovunque, al guinzaglio, su e giù per le strade di Torino, mentre i passanti lo guardavano allibiti, con gli occhi fuori dalle orbite.