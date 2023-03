A Guardiola i cinque gol diinteressano poco: "L'importante è che abbia toccato 30 palloni - ha detto Pep nel post partita - Prima segnava lo stesso cinque reti, ma ne toccava 7". L'allenatore del City guarda oltre. Oggi Erling è più coinvolto nel gioco della squadra, ha un ruolo attivo in fase difensiva e non è più solo una macchina da gol. Quelli, però, non mancano mai.: "Sapevo che Leo ne aveva fatti cinque in una sola partita - ricorda Guardiola - ma la cosa incredibile è che Haaland li abbia fatti in 60 minuti".- Un'ora per scrivere la storia e guardare al futuro: "Erling è giovane, ha un motivo in più per superare il record". Il minimo comun denominatore tra Haaland e Messi è Pep Guardiola: allenatore del Barcellona quando nel 2012 La Pulce fece cinque reti nel 7-1 al Leverkusen, e sulla panchina del City ieri per vedere da vicino la cinquina di Haaland.. Nel 2014 però aveva fatto centro cinque volte nel 7-0 dello Shakhtar Donetsk col Bate Borisov.- A 22 anni Haaland sta riscrivendo la storia della Champions League, nella partita di ieri ha centrato altri record: con 33 gol in 25 partite - tra Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City -. Da quando è arrivato ai Citizens ha totalizzato 39 centri in pochi mesi,. Quasi cent'anni dopo Erling ha abbattuto quel muro. E guarda avanti a caccia di nuovi primati, sotto l'occhio di Pep Guardiola.