Nella notte ha giocato l'ultima partita della sua carriera - con tanto di gol - Andrés D’Alessandro, che ha gennaio scorso era tornato in Brasile all'Internacional dove aveva già giocato otto anni tra il 2008 e il 2015. Oggi ha 41 anni, ma nel 2002 era uno dei gioielli del River Plate e la Juventus di Luciano Moggi l'aveva messo nel mirino insieme al compagno Fernando Cavenaghi. Alla fine non arrivarono nessuno dei due, D'Alessandro sbarcò in Europa l'anno dopo al Wolfsburg, poi Portsmouth e Real Saragozza ma senza mai lasciare il segno.



Eppure ai tempi del River era considerato un vero e proprio gioiellino del calcio argentino tanto da scomodare Diego Armando Maradona. Facile fare paragoni con lui da quelle parti, ma stavolta era stato il diretto interessato a prendere una posizione: "Un fenomeno. Il giocatore che mi assomiglia di più. E l'unico che mi fa divertire quando gioco una partita". Promessa non mantenuta, talento messo in vetrina solo in Sudamerica. E così, a 41 anni, dopo più di 800 partite e quasi 150 gol, D'Alessandro dice addio al calcio.