Mike Tyson ha preso sul serio l'impegno di tornare sul ring a 15 anni di distanza dal suo ritiro. La causa è assolutamente nobile, visto che Iron Mike vuole tornare a combattere per raccogliere fondi da devolvere alle persone più in difficoltà, senzatetto, tossicodipendenti e chi è stato duramente colpito negli ultimi tempi dall'emergenza coronavirus. Agli ordini di Rafael Cordeiro, allenatore di MMA, Tyson mostra già una condizione fisica invidiabile per i suoi 53 anni.



"Ho trovato un uomo con la stessa velocità e la stessa forza di un ragazzo di 20 anni", ha dichiarato all'Espn Cordeiro, che allena l'ex campione del mondo dei pesi massimi da 3 settimane consecutive e che confida di poterlo portare al 100% della sua forma in 6 mesi.