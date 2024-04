'A chi serve Mourinho? Noi abbiamo Mousinho': il coro 'speciale' del Portsmouth campione di League One

Ilfesteggia la, che deriva dai tre punti conquistati ieri grazie alla vittoria per 3-2 sul Barnsley. Ben 94 i punti in classifica, quando alla fine mancano soltanto 2 giornate, e un margine tale da permettere alla squadra dell'estremo sud dell'Inghilterra di mettersi in tasca non solo l'accesso alla seconda divisione inglese, ma anche laA far notizia, tuttavia, sono stati i festeggiamenti successivi al match, durante i quali la squadra ha. "Who needs Mourinho? We've got Mousinho", ovvero "A chi serve Mourinho? Noi abbiamo Mousinho!". Questo il coro intonato all'unisono dalla squadra per celebrare uno degli artefici della promozione.

John Mousinho è un ex difensore centrale inglese (con nazionalità portoghese), che durante la sua modesta carriera ha fatto spola tra diverse squadre di League One e League Two (la terza e quarta divisione inglese) e Championship, transitando anche dal, che oggi milita in Premier League. Finita la carriera da giocatore nel 2023, Mousinho si è lanciato nella sua carriera da allenatore alla guida del Portsmouth, dove è in carica dal 20 gennaio 2023. Dopo un 8° posto al primo anno, questa volta è arrivata una bella promozione. L'augurio è che l'assonanza con lo Special One non sia solo una coincidenza, ma possa tradursi in altri traguardi da allenatore. Per ora, Mousinho si limita ad essere