È già Messimania in tutta, non solo a. L'ufficialità del suo arrivo alè imminente e. La notizia del suo possibile esordio già settimana prossima nel match contro loha mandato in visibilio i tifosi del PSG.Sui canali ufficiali del club non è più possibile acquistare i biglietti, ma sul sistema di rivendita Ticketplace i prezzi degli ingressi per ilsono schizzati alle stelle, riporta France Bleu. Fra i duemila posti che erano rimasti disponibili stamattina, il costo andava. Quella dipotrebbe essere una serata storica per il calcio francese e mondiale e nessuno vuole perdere l'appuntamento, comprensibilmente. Ici c'est Paris, Parigi è anche questa.