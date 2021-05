. E’ successo, infatti, che qualcuno mi abbia sentito a Sky o alla radio affermare che. La risposta è nella spiegazione che ho dato e continuo a dare.. La squadra di Pirlo è apparsa in difficoltà in tante partite durante questa stagione, ma una prestazione così inqualificabile come quella di Udine non si era mai vista. La squadra era morta. L’ha ridestata Ronaldo con la sua avidità personale.Un’altra ragione di perentorietà sta nella modalità del pronostico. A me non piace essere mediano o conciliante, meno che mai democristiano o trasformista. Perciò il pronostico, per essere credibile, deve essere motivato e incisivo, netto e limpido, rotondo e anche un po’ rutilante.La Juve, invece, ha rischiato mettendo un neofita in panchina e le è andata così male da essere oggi nella condizione disperata di poter agganciare la Champions solo dalla coda.Quello con il Milan è il primo di due scontri diretti (l’altro sarà con l’Inter il 15 maggio, ma in mezzo c’è il Sassuolo mercoledì) certamente decisivi. Anche ammesso che vinca contro il Milan (e ribadisco che io non ci credo), perderà con l’Inter e, al massimo, pareggerà con il Sassuolo.Anche il Milan ha un calendario pesante, ma lo affronta con la consapevolezza di dare e aver dato tutto. Non ci sono zone di privilegio o giocatori che devono essere in campo per forza. Non c’è, soprattutto, un traguardo che prescinda dal gioco.La linea offensiva a tre potrà dare molto fastidio alla Juve, specialmente per le iniziative di Calhanoglu che agirà da vero trequartista dietro Ibrahimovic. Chiaro che vada contrastato da un mediano (potrebbe essere Bentancur o McKennie o Rabiot) senza prevedere l’uscita di un difensore perché il Milan potrebbe anche trasformarsi in un 4-4-2 e la seconda punta deve essere controllata da un centrale.L’arma della Juve sarà Chiesa, sia perché aveva fatto strame di Theo Hernandez all’andata, sia perché, nonostante l’infortunio da cui ha recuperato, è l’uomo in più della Juve. A Udine, dove si è notata la sua mancanza, sarebbe stato utilissimo nel saltare l’uomo e nel mettere in mezzo la palla per Ronaldo o per Morata. Questa sera con i suoi strappi può creare sprazzi di gioco alla Juve, incapace di costruire altrove.Ma non credo che accadrà. Perché questa Juve non ha deluso solo nei giocatori, ma anche negli uomini.