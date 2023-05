Andrà a processo il fratello maggiore di Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, con l'accusa di truffa ai danni della società torinese Pegaso, con la quale aveva un accordo per la realizzazione delle maglie della Juventus di CR7. La causa legale è iniziata nel 2019, adesso però la Procura di Torino ha chiuso le indagini mandando a processo il fratello dell'ex attaccante bianconero, ora in Arabia, con l'accusa, riporta il Corriere dello Sport, di aver falsificato più di 13 mila magliette della Juve col nome di Ronaldo e il numero 7. La prima udienza si terrà il 20 giugno. Le magliette non sarebbero corrispondenti a quelle originali prodotte dall'Adidas. Decisivo un piccolo particolare: il logo "CR7 Museum" sul davanti della maglia, un dettaglio assente su quelle originali.