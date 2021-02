L’atmosfera è quella del mitico e un poco dimenticato piano bar.Per gli amanti del genere, un poco retrò, è il massimo. Ma nel mondo del calcio del nostro campionato le cose belle. La Juventus del momento, reduce dal pareggio di Verona, rappresenta in maniera conforme questa cartolina.La squadra di Andrea, al quale Andreaha giustamente ribadito la fiducia, procede lungo il suo percorso con una certa fatica e avvolta da una penombra che non le si addice.Quando anche lui, per vari motivi, non riesce a collegarsi con la sua dinamo la Juventus piomba nel buio.