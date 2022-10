Tutto giusto, tranne il risultato.da punizione contestata i gol decisivi - nessuna impressione di superiorità, nessuna coerenza tecnica con la partita preparata (fuori Abraham con Dybala centravanti), una difesa strenua, molta fortuna, qualche contropiede di alleggerimento. È un metodo già visto in passato, una volta si chiamava calcio all’italiana.(qualcuno l’aveva detto che a sinistra rende il triplo) e, soprattutto ha il torto di subire il pareggio a pochi minuti dall’intervallo.ha traumatizzato i nerazzurri e ridato una chance - del tutto immeritata - alla squadra di Mourinho (squalificato, in panchina Foti).. Fino a quel momento e anche dopo il vantaggio di Dimarco (30’), l’Inter è stata tutto ciò che ci aspettava: compatta, organizzata, travolgente sulla fascia sinistra. In una parola più squadra della Roma i cui giocatori vagavano sul campo senza direzione e senza misura.Solo al 36’, come due lampi improvvisi nella notte, Handanovic è dovuto intervenire ripetutamente sulle conclusioni di Spinazzola e Dybala.Avvisaglia o casualità, la prima occasione ha fatto da premessa al gol, propiziato, ancora una volta, da un’iniziativa di Spinazzola.Ben lungi dall’essersi trasformata, la squadra giallorossa ha continuato a subire dopo il riposo, anche se gli attacchi dell’Inter sono diventati meno veementi e più confusi. Per tenere su qualche pallone, Dybala è uscito ed è entrato Abraham, probabilmente una staffetta già programmata.Per dire della buona qualità del gioco interista, e dell’importanza di Dimarco, va sottolineato che la punizione da cui è scaturito il legno, era nato da un’azione assai articolata tra Dimarco, Dzeko e Lautaro, lanciato in profondità e fermato con le cattive da Mancini (ammonito).e quando il cronometro segnava ormai il 70’. Celik, dalla trequarti, ha scavalcato Skriniar, pescando Abraham in mezzo all’area. La girata, assai debole, è finita tra le braccia di Handanovic.. Fallo di Dzeko su Mancini sulla trequarti. Tutti protestano, ma pochi marcano, visto che sulla punizione di Pellegrini, Smalling si muove dietro la linea difensiva interista, statica ed esitante, per schiacciare in rete.(Mkhitaryan per Asllani, Correa per Calhanoglu, Bellanova per Dumfries, Gosens per Bastoni e Carboni per Dimarco). cui Foti replica con Camara per Pellegrini e Belotti per Zaniolo.Finisce con troppe proteste (Barella deve imparare a calmarsi) e il grande rammarico interista. Anche il pari sarebbe stato stretto, figurarsi perdere la seconda consecutiva dopo Udine. E con il Napoli che, lassù, adesso scappa.Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni (36' st Gosens); Dumfries (36' st Bellanova), Barella, Asllani (32' st Mkhitaryan), Calhanoglu (32' st Correa), Dimarco (43' st Carboni); Dzeko, Lautaro Martinez. A disp.: Botis, Onana, De Vrij, D'Ambrosio, Zanotti, Darmian, Gagliardini, Stankovic. All. Inzaghi.Rui Partricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo (41' st Belotti), Pellegrini (36' st Camara); Dybala (13' st Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Vina, Zalewski, Tripi, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti).Massa di Imperia.30' pt Dimarco (I), 39' pt Dybala (R), 30' st Smalling (R)Ammoniti: Asllani, Correa, Gosens, Barella (I); Zaniolo, Smalling (R). Recupero: 1' pt, 5' st.