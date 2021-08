Stasera toccherà alla nuova coppia nerazzurra, Dzeko-Lautaro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'Inter abbia fretta di far sbocciare l'intesa tra i due.



“Del resto, sono proprio il bosniaco e l’argentino i titolari designati nei piani di costruzione della rosa, seppure non abbiano mai giocato assieme. Occorre fare in fretta, quindi, e costruire un’intesa che dovrà fare le fortune dell’Inter, come è stato per la coppia Lautaro-Lukaku. Il “Tucu”, invece, comincerà dalla panchina, dopo la rifinitura svolta ieri con i nuovi compagni e la conseguente convocazione. Potrà entrare a gara in corso, però”.