Non siamo guariti dal covid, ma non ne parliamo più. Poche righe nei telegiornali, poche cifre e nessun commento largo. Eppure restano ancora cinquantamila nuovi contagiati ogni giorno, quasi duecento decessi.. Ma il virus c’è, muta, si allarga. Lavorerà per noi la primavera, poi l’estate, ma sappiamo già che poi arriverà l’autunno. Si dice che la storia oggi è diversa perché siamo più o meno tutti vaccinati. Non è così. Dopo tre mesi dal terzo vaccino la copertura scende al 46%, quindi siamo tutti vaccinati a metà. Ma ci sentiamo liberi perché non ne parliamo più.Fu così per le donne bruciate come streghe nel seicento, circa un milione. Bastò smettere di bruciarle per far scomparire le streghe. L’informazione millimetrica di oggi ha reso tutto più importante, eternamente decisivo.. Non siamo capaci di gestire due emergenze insieme, come non si possono vedere due spettacoli insieme. E’ lo spettacolo della vita, la ricchezza dei poveri. Così ne cancelliamo ogni volta uno.