Cristian Abbiati, ex portiere del Milan, parla a Sky durante il memorial Claudio Lippi, giornalista di MilanTv scomparso prematuramente.



Su Maignan: “Non conoscevo Maignan, penso che sia uno dei cinque migliori portieri più forti del mondo".



Sull'obiettivo Champions League: "Penso che se la squadra riesce a raggiungere la Champions penso che la stagione sia da otto. Arrivare in semifinale non se lo aspettava nessuno. Perdere contro l'Inter ti toglie qualche punto, la differenza con l'Inter è la panchina più lunga cosa che il Milan non ha".