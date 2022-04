Il codice penale spagnolo prevede una pena tra i 5 e gli 8 anni per chi è ritenuto colpevole di traffico umano con l’obiettivo dell’estrazione di organi. Ed Eric Abidal ora rischia grosso, dato che, come riporta il portale spagnolo Confidencial, l’esame dell’Istituto Nazionale di Tossicologia non ha rivelato alcuna parentela tra Eric e Gerard Armand, il presunto cugino che nel 2012 gli donò l’organo per il trapianto necessario dopo il secondo attacco del cancro al fegato.



SCANDALO HAMRAOUI - Resta aperta anche l’inchiesta sul caso Kheira Hamraoui, la giocatrice del PSG aggredita qualche tempo fa. Dopo l’aggressione inizialmente fu fermata, e detenuta per due giorni, la compagna di squadra Aminata Diallo, che era in macchina con Hamraoui quando il veicolo fu intercettato e Kheira presa a sprangate sulle gambe da due uomini incappucciati, gesto che fu interpretato come una minaccia alla sua carriera. La Diallo risultò totalmente estranea ai fatti, mentre emerse il nome di Abidal, che aveva avuto una relazione extraconiugale con la Hamraoui quando i due erano entrambi al Barça, lui dirigente, lei giocatrice.