Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato a margine della presentazione degli Europei di pallavolo al Coni ed è tornato sulla Juventus, esclusa per un anno dalle coppe europee come deciso dalla UEFA: "Una sconfitta per il calcio italiano? Non è né una vittoria né una sconfitta, se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c'è un organo di giustizia o c'è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda soltanto la Juventus".



PLUSVALENZE - "Io penso che in generale tutti noi dobbiamo puntare a comportamenti più corretti e lineari, senza entrare nel merito perché potrebbero esserci anche delle determinazioni. Peraltro le fattispecie delle quali è stata ritenuta responsabile la Juventus riguardano una pluralità di soggetti potenzialmente, perché al di là degli aspetti formali, io non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole".