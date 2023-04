Intervistato in mattinata da Sky Tg 24 il Ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato del caso Lukaku e della grazia concessa al calciatore dell’Inter dal presidente della FIGC, Gabriele Gavina: “Credo che Gravina abbia deciso in modo giusto. Ci sono dei momenti in cui è necessario prendere decisioni fuori dall’ordinario, simboliche per combattere il razzismo o l’antisemitismo. La decisione iniziale rischiava di danneggiare solo la parte offesa. Il caso plusvalenze? Non riguarda un solo club, è un problema collettivo. Le norme vanno rispettate. Candidatura dell’Italia a Euro 2032? Ho fiducia, spero che la Uefa premi i documenti che abbiamo inviato”.