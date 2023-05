Intervistato da Il Mattino, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato così della candidatura dell'Italia a Euro2032: "Al momento non sappiamo ancora se ospiteremo gli Europei. La candidatura dell'Italia è forte, ma l'Uefa deciderà sul tema nella prima metà di ottobre. Mi auguro, in ogni caso, che il dossier presentato rappresenti un punto da cui partire per la crescita dei nostri impianti".