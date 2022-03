Tammy Abraham esce dalla lista dei convocati dell'Inghilterra. Non si tratta ovviamente di una scelta tecnica, a maggior ragione dopo la super doppietta di ieri nel derby, ma semplicemente di gestione. L'attaccante della Roma era nell'elenco diramato giovedì dal ct Southgate per le sfide amichevoli con Svizzera e Costa D'Avorio, ma pochi minuti fa la federazione ha annunciato alcuni cambi nei convocati: out in quattro, tra cui proprio Tammy che resterà a Roma, di comune accordo con l'Inghilterra, per curare la lombalgia che si portava dietro da un paio di partite.