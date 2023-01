Il centravanti della Roma, Tammy Abraham ha concesso un'intervista esclusiva a StarCasino in partnership con la società giallorossa“Come fatto l’anno scorso, l’obiettivo è portare un’altra coppa a Roma. Sia noi che i tifosi abbiamo provato cosa significhi vincere un trofeo importante e vorrei provare di nuovo quella sensazione”.“Lui è come il mio zio di Roma. Prima di venire qui abbiamo parlato, mi ha chiesto se preferissi restare nella piovosa Inghilterra oppure godermi il sole di Roma. Venire qui è stata la scelta giusta, grazie a lui. Mi sto godendo ogni momento”.“Con Paulo Dybala ho sviluppato un bel rapporto dentro e fuori il campo. Un’amicizia che sta diventando sempre più solida con il passare del tempo. Questo è positivo per me e per la squadra, dobbiamo continuare su questa strada. Lui è un giocatore straordinario e il suo arrivo ha portato qualcosa di diverso che prima mancava”.“I tifosi della Roma sono come me: mi piace mettere anima e corpo in campo e impegnare tutto me stesso per i colori che indosso. Loro hanno una grandissima passione per il calcio e amano la loro squadra. Vedono che do sempre il massimo per aiutare i compagni e credo sia per questo che ci siamo piaciuti fin da subito. I love them!”.“Pasta al pesto, anche se non è romana. Mi piace la musica di Rui Patricio, ma a volte prima delle partite la mette Pellegrini. Quella di Ibanez, invece, non mi piace per niente. Passione? Il teatro, mi appassiona fin da bambino. Ma preferisco il calcio. Idolo? Didier Drogba, quando ero bambino l’ho incontrato una volta. È una storia divertente…".