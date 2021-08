Tammyè il secondo acquisto più caro della storia della. E va a mettersi in mezzo ad altri due centravanti, giocatori per i quali è stato speso tanto ma che hanno scritto storie diverse: Patrike Gabriel Omar. Il primo è stato una meteora in giallorosso, sulle quali c'erano grandi aspettative, il secondo ha scritto la storia con l'ultimo scudetto vinto dai capitolini, protagonista assoluto di una stagione da urlo conin panchina.. Vedremo l'ormai exdove si inserirà, chi inseguirà, chi imiterà. Che poi, precisiamo: per ora è il secondo acquisto più caro, perché in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, diventerebbe il più caro, visti i 5 milioni di euro di bonus che ballano tra