L'attaccante della Roma, Tammy Abraham ha concesso dal ritiro della nazionale inglese un'intervista al The Guardian



LA ROMA PER MOU - "Mi disse: “vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?“. Volevo rimanere in Premier League perché era casa mia. Da lui ho imparato tanto quanto fatto in tutta la mia vita. L’opzione più facile era quella di rimanere al Chelsea. Ho capito che dovevo andare via e mettermi alla prova. Ai giocatori dico di provare e di non avere paura. Sono andato alla Roma ed è ora di far vedere chi sono".



FUTURO - "Voglio essere tra i migliori del mondo quando si parla di attaccanti. È il mio obiettivo e non mi fermerò finché non ci arriverò. Al Chelsea è stata dura il passaggio da Lampard a Tuchel. All’inizio non capivo. Segnavo gol, venivo da una tripletta. Ovviamente quando arriva un nuovo allenatore le cose cambiano. Queste cose accadono e ti fanno veramente capire il gioco. Non puoi essere sempre al top. A volte hai bisogno di alcuni bassi e quei bassi mi hanno davvero sollevato e spinto ad essere sempre più affamato".