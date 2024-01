Accelerata Milan-Terracciano: le nuove cifre. Cambiano le cose per Miranda

Daniele Longo

Il Milan avanza con decisione su Filippo Terracciano. Il classe 2003 piace moltissimo alla dirigenza rossonera che ha tutta l’intenzione di chiudere l’operazione. Il dialogo tra le due società è costante e positivo, si ragiona sulle cifre dell’operazione che saranno più alta rispetto ai 5 milioni previsti all’inizio perché sul ragazzo c’è grande interesse da parte di altri club italiani come Fiorentina e Juventus. Con i bonus si può arrivare a quota 7 ma Furlani, Moncada e D’Ottavio puntano a strappare le migliori condizioni possibili.



MIRANDA ABBANDONATO - Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, Juan Miranda non è più un obiettivo del Milan. I contatti si sono arrestati da diverse settimane, il club rossonero valuta altri profili più giovani e con costi più contenuti su ingaggio e commissioni.