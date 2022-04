. È successo nella mattina di oggi a Ladispoli, comune della città metropolitana di Roma, poco prima delle 8. Secondo gli inquirenti, Fabrizio, marito e padre di 48 anni, avrebbe litigato furiosamente con la moglie, di 47 anni. Stando alla ricostruzione, l’uomo avrebbe preso un coltello da cucina, raggiungendo la donna nel bagno e colpendola ripetutamente al ventre e alle braccia. In seguito, avrebbe accoltellato anche la figlia 17enne, arrivata per prestare soccorso alla mamma. Dopo averla pugnalata, il padre avrebbe rivolto la lama verso di sé e si sarebbe colpito all’addome, secondo i Carabinieri con l’obiettivo di suicidarsi o di inscenare un’aggressione.. All’arrivo delle ambulanze, i tre sono stati trovati riversi sul pavimento del bagno, privi di sensi, in una pozza di sangue dovuta alle profonde ferite da taglio. La più grave, a quanto si apprende, è la madre, trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo, mentre la figlia, anch’essa in prognosi riservata, è stata portata d’urgenza in ambulanza al Bambino Gesù di Palidoro. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in pericolo di vita. Il padre è stato portato sempre con l’elisoccorso al Gemelli, dove è ricoverato in codice rosso. Contro di lui, la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato.I tre erano incensurati, e non erano mai stati denunciati episodi di violenza domestica. I Carabinieri negano il coinvolgimento di altre persone per ciò che è accaduto in mattinata, così come l’ipotesi di una rapina finita male. Nelle prossime ore si terranno gli interrogatori di vicini e conoscenti per cercare di ricostruire la situazione famigliare e le dinamiche dell’accaduto.