L'Europa League sbarca su Rai1. L'emittente pubblica ha acquisito da Sky Sport i diritti per trasmettere una gara d'andata e una di ritorno delle semifinali della seconda competizione europea. Precisamente, conferma TvBlog, andranno in scena sulla rete ammiraglia Juventus-Siviglia (primo atto della doppia sfida) prevista per giovedì 11 maggio alle ore 21 e la settimana successiva Bayer Leverkusen-Roma, gara di ritorno del confronto tra Josè Mourinho e l'ex Real Madrid, ora in panchina, Xabi Alonso.



L'approdo delle due gare in questione su Rai1 ha un motivo ben preciso: il rispetto delle direttive Agcom, la quale obbliga la trasmissione in chiaro delle partite di calcio dalla grande rilevanza nazionale. Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus invece, saranno visibili a tutti su Tv8, oltre che su Sky Sport e Dazn per gli abbonati alle due pay-tv.