Acerbi, ancora tutto da valutare il suo futuro. La Lazio lo cerca, sta trattando, le distanze tra le parti restano immutate. Nessuno molla, o fa passi indietro. L’attuale offerta di Lotito è di 6 milioni più il cartellino di Cataldi (valutato 6 milioni a sua volta), per un totale di 12 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport, questa era la valutazione data da Squinzi: peccato che ora abbia rialzato a 15 milioni.



MERCATO LAZIO - La Lazio non vuole sborsare quella cifra: al massimo può arrivare a 9 milioni. La situazione non sembra ancora sbloccata, le due società sono al braccio di ferro. Lotito avrebbe scelto Acerbi per sostituire de Vrij, c'è accordo con il giocatore, ma il Sassuolo non vede necessità di vendere, dovrà essere convinto.