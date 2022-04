Francesco Acerbi, match winner di Spezia-Lazio dopo le polemiche legate a quello strano sorriso dopo il gol incassato nel finale contro il Milan, ha così commentato a caldo la vittoria al Picco: "Da cinque mesi non è facile, ma io sono uno che va avanti per la sua strada. Lavoro, mi impegno, anche in quest'anno problematico pure coi tifosi vado avanti per i compagni e per me stesso, dando il massimo delle mie possibilità pure nelle difficoltà. Poi se toccano la mia persona, non lo permetto a nessuno".

ORGOGLIO - "Vogliamo 4 vittorie di fila per entrare in Europa, al netto delle critiche diamo sempre l'anima, noi e Sarri."

FUTURO - "Ora penso solo all'allenamento, le partite e la mia famiglia. Per il resto quel che accadrà accadrà, nella vita tutto può succedere".

SQUADRA - "Col modulo che vuole Sarri, se sbagli un paio di pressioni va fuori fase la squadra, per questo prendiamo tante ripartenze. Ma siamo tra le squadre che corrono di più, la voglia c'è sempre anche se a volte sembra che non c'impegniamo perché magari non arriviamo sul pallone. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo".