Intervistato da Rai Sport il difensore della Lazio, Francesco Acerbi ha presentato la sfida contro il Napoli: "Siamo in alto e abbiamo battuto due volte la Juventus, ma bisogna continuare perché la batosta è dietro l'angolo. Il nostro obiettivo è andare in Champions League. Per quello che abbiamo fatto finora, e dimostrato, non possiamo non andarci. Il Napoli? Ho visto il primo tempo contro l'Inter, è una squadra veloce e non si spiega come abbia solo 24 punti. Giocheranno all'Olimpico come contro l'Inter".