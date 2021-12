Chi si è distinto nel bene o nel male vestendo un nuova maglia? O magari rientrando da un prestito? È un esercizio interessante da fare, perché in questo modo vengono a galla i limiti, ma anche i pregi di strategia e programmazione dei vari club. Per alcuni, sarà una sorta di esame di coscienza di fine anno su cui impostare (forse) forme di ravvedimento, per gli altri, la conferma di aver visto quand’era il momento di vedere prima, di vedere oltre.in tutta Italia, abbiamo disegnato per voi una formazione top e una formazione flop. I migliori e i peggiori acquisti del mercato estivo 2021. Non mancano le sorprese, ovviamente, da ambo le parti.