Torna a parlare del futuro di Erling Braut Haaland l'ad del Borussia Dortmund Hans Joachim Watzke: "Non è stato ancora deciso se partirà o meno la prossima estate", ha dichiarato a Sport1. "Sono tutte sciocchezze che siamo costretti a venderlo perché siamo quotati in borsa. Una decisione di questo tipo può essere presa soltanto dal management del club e dal giocatore. Ho un buon rapporto col suo agente Raiola e non crediate che per lui sia solo una questione di soldi: anche lui ha a cuore il futuro sportivo del ragazzo".