Intervistato da Il Mattino, l'amministratore delegato della Salerntiana, Maurizio Milan ha confermato che l'Inter sta lavorando concretamente per acquistare il centrocampista brasiliano Ederson su cui però c'è anche un'offerta dell'Atalanta. Il club campano lo acquistò dal Corinthians per 6,5 milioni di euro e oggi ne fa una valutazione di almeno 20 milioni.



"STIAMO TRATTANDO CON L'INTER" - "C’è interesse da parte dei nerazzurri e c’è un’offerta tangibile dell’Atalanta. Stiamo dialogando con l’Inter. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni di euro, ma ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la settimana prossima".



BIGON - "Bigon è una persona diametralmente opposta da Sabatini con cui tra l'altro ha condiviso anche un'esperienza a Bologna. Posso confermare che tra oggi e domani si scioglieranno le riserve. Bigon presenterà il suo piano e il suo modus operandi e capiremo il da farsi. Vogliamo un direttore che lavori in osmosi con noi, non c'è una ripartizione didascalica ma un lavoro di team"