Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, l'Adana Demispor ha ufficializzato l'addio di Vincenzo Montella che non sarà più l'allenatore del club. Sullo sfondo c'è il Fenerbahce che vorrebbe prenderlo e regalarsi a parametro zero Edin Dzeko.



IL COMUNICATO - Vorremmo ringraziare Vincenzo Montella e il suo team, che hanno lavorato con tutti i loro sforzi per aiutare il nostro club e la nostra squadra a raggiungere i loro obiettivi, con grande devozione. Le porte della società resteranno sempre aperte. Ti auguriamo una carriera piena di successi"