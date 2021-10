Lele Adani, ex difensore dell'Inter, parla alla BoboTv, in diretta su Twitch, di Massimiliano Allegri e della sua Juventus, uscito vincitore dalla sfida contro la Roma: "Faccio i complimenti a Massimiliano Allegri, perché la sincerità deve sempre venire prima della furbizia. È stato lucido, in un momento dove ha tirato su la sua squadra che era partita malissimo, ha detto che la Roma meritava almeno il pareggio. Non meritava il pareggio, almeno il pareggio. Questa è onestà e questa è comunicazione".