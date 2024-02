Adani attacca: 'Come fate a dire che l'Inter è superiore alla Juventus?'

Redazione CM

Lele Adani non ci sta. L'ex difensore e attualmente commentatore televisivo, ospite alla Domenica Sportiva, programma di Rai Sport, si è scagliato contro chi considera l'Inter, vittoriosa ieri sera 1-0 grazie all'autogol di Gatti, alla Juventus. Questo il suo attacco: "L’Inter che prende come rinforzi due anni fa Darmian e Acerbi non può essere paragonata a Bremer e Danilo. Andiamo in mezzo, l’Inter prende Mkhitaryan e Calhanoglu che non voleva nessuno, e non sono Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che fa la finale Mondiale con la Francia. In attacco l’Inter perde Lukaku e Dzeko e prende Thuram che nessuno valutava a questo livello. La Juve ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che è così superiore l’Inter? Lo ha dimostrato sul campo con il valore del calcio, ti ho valutato il percorso dei calciatori nel biennio. Alla Juventus non vanno bene Di Maria, de Ligt, Kulusevski. L’Inter prende i parametri zero che non vuole nessuno. Ragazzi, voi non date valore al lavoro".