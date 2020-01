Sembrerebbe, usiamo il condizionale, che Adani, commentando l’ultimo goal del City,. In sintesi (è nota la sua tendenza ad abbandonarsi alle onde della verbosità, quindi qui si semplifica)Il possesso palla fine a se stesso non serve a niente. Monsieur de Lapalisse non avrebbe potuto dir meglio. Ecco che, allora, qualcuno ha fatto notare come fossimo tornati al Dialogo dei Massimi sistemi del campionato scorso.