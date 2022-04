Daniele Adani analizza il momento delle candidate allo scudetto ai microfoni della Rai: "È stato un passo falso, un doppio falso, che potrebbe essere cruciale per l'Inter ai fini della corsa Scudetto. Questa sconfitta è ancora più grave perché la squadra di Inzaghi era in vantaggio e stava giocando bene. L'Inter resta secondo per colpa sua, mentre il Milan è meritatamente primo dopo aver battuto la Lazio".