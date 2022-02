Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha analizzato la sfida tra i nerazzurri e il Liverpool.



'Gli attaccanti dell'Inter non hanno capitalizzato ciò che si erano costruiti, non hanno concluso in porta. E di possibilità ce ne sono state, quindi hanno perso il duello coi centrali. In campo aperto è mancata la scelta dei giocatori di un certo calibro per mettere in difficoltà Alisson che ha fatto zero parate. Un dato che riassume l'indice di pericolosità dell'Inter che, a parte la traversa di Calhanoglu, è stato inesistente. Nell'equilibrio della partita, il Liverpool rimane molto più forte. Le opinioni che ci sono sul campionato di Serie A devono cambiare in ambito europeo perché succede che il Liverpool dalla panchina metta in campo Keita, Firmino, Henderson e Luis Diaz. I gol subiti? C'è il gioco delle colpe: è mancata la marcatura, Handanovic fermo ecc ecc. Però il gol lo fa Firmino, e non è un caso. Lo status viene fuori così".