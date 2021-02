Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch con Vieri di Samir Handanovic: "La spiegazione netta di dove sta andando il calcio l'ha data ieri Handanovic parlando con Guidolin nel post-partita di Milan-Inter. Oggi lo sloveno è titolare all'Inter perché gioca con i piedi, a Udine il mister Giudolin faceva un calcio diverso. Ieri i nerazzurri hanno hanno costruito bene tutti i tre gol che hanno realizzato, poi con Lukaku tutti i difensori vanno in diffcoltà nell'uno contro uno, non solo Parolo che è stato preso in giro".