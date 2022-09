Lele Adani, ex difensore e ora commentatore, intervenuto su Twitch alla Bobo Tv, parla dei problemi della Juventus: "Si può discutere sull’essere belli o vincenti, ma non è questione di essere bello o brutto se non riesci neanche a superare la metà campo. La Juve ha fatto quattro tiri in cinque secondi tempi, ne ha fatti più la Cremonese a Roma in una sola partita. I segnali su Allegri erano chiari fin da tempo, i bianconeri hanno tanti calciatori di livello e il problema non sono certo loro".