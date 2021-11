Lele Adani parla alla Bobo Tv del momento della Juventus: "​Io spero ancora in un miglioramento della Juventus perché è la comunità più grande d’Italia. Che possa ispirare col suo gioco i propri tifosi. Perché oggi il gioco della Juventus non è all’altezza della grandezza della storia del club. Perché non può bastare una vittoria per 1-0 al 91’ su un tiro deviato. Chi dice che la Juventus non ha una rosa forte deve guardare la Champions League: i bianconeri sono gli unici ad aver vinto quattro gare su quattro assieme a Bayern Monaco, Ajax e Liverpool".