Dalla Bobo Tv, l'ex difensore Lele Adani, ha analizzato così la partita dell'Inter contro il Bologna.



"Un errore ha condizionato la partita, influisce sul campionato ma l'analisi va fatta sulla partita. L'Inter ha iniziato dominando, come aveva fatto con la Roma. L'Inter ha fatto 25' giocando da sola, ha fatto molto bene. Era in totale controllo e presidio degli ultimi 30 metri avversari. La partita dell'Inter è finita sul gol di Arnautovic. La seconda partita, dopo il gol di Arnautovic, è stata molto negativa. L'Inter ha sbagliato tanto tecnicamente, è stata poco lucida, nervosa e i cambi non hanno dato nulla. Non ha giocato a calcio, poi ha perso perché questo è il calcio.