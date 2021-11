Daniele Adani, opinionista ed ex difensore di Inter e Nazionale, parla alla Bobo Tv, dicendo la sua sul derby Milan-Inter, finito 1-1: “Il derby è stato uno spot per il calcio a differenza di Inter-Juventus per colpa di entrambe le squadre. Si è visto ritmo e qualità, che possono convincere qualcuno anche a dire: ‘Ok, al ritorno vado a Milano a vedere la partita’. Faccio fatica a dire quale squadra avrebbe meritato di più anche se l’Inter ha avuto una proiezione offensiva maggiore. Il Milan sa attaccare difendendosi. Che sa anche chiudere l’Inter nella propria area di rigore. Il risultato di parità alla fine è giusto, dove entrambe hanno provato a vincere fino alla fine”.