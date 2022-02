Lele Adani alla BoboTv sul momento difficile di de Vrij: "Il calo è evidente e dico: ha saltato un po' di partite per infortunio e ha un fisico diverso dagli altri due. Bastoni è lungo ma leggero, Skriniar tosto ed esplosivo. De Vrij se non sta bene fisicamente è pesante. Il suo pregio è quello della lettura ma se non sta bene e con l'Osimhen di turno fa fatica, ma anche con giocatori meno veloci come Giroud".