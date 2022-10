Lele Adani torna sulla debacle della Juventus contro il Maccabi alla BoboTv: "Il Maccabi nel primo tempo poteva fare otto gol. Per me la figura più grande è stato il secondo tempo di Firenze di quest'anno, ora si prosegue solo verso quella deriva. C'è quella prestazione che auguri al tuo peggior nemico e invece la fai passare per discreta: quella è una sciagura e porta alle gare successive. Se tu prendi una strada sbagliata, e fai finta pure che sia giusta, poi ti arriva il conto".