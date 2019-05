Daniele Adani ripercorre la sua carriera, tornando ai tempi della Lazio. Il famoso opinionista di Sky ha giocato nella squadra biancoceleste per un breve periodo nel 1994. E si è soffermato sul suo allenatore, il boemo Zeman.



IL MASSACRO DI ZEMAN - E i ricordi di Adani non sono dei migliori: “Io ho ancora gli incubi quando nel 1994 mi prese la Lazio di Zeman, fu una roba massacrante. Piangevo, avevo i brividi a letto e dissi a mia madre che probabilmente non ero adatto alla Serie A. Poi a novembre andai al Brescia di Lucescu e lì comincio la mia vera vita calcistica”.